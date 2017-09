Bocelli stürzt vom Pferd und verletzt sich schwer

Andrea Bocelli erlitt am Donnerstag einen schweren Reitunfall. Der 58-jährige Tenor stürzte im Dorf Lajatico in der italienischen Provinz Pisa vom Pferd. Danach wurde er mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Beim blinden Sänger wurde eine starke Gehirnerschütterung diagnostiziert, doch sei sein Zustand nicht besorgniserregend. Der Star-Tenor befindet sich für weitere Abklärungen weiterhin im Spital.

Bocelli gelang der internationale Durchbruch 1996 mit «Time To Say Goodbye», einem Duett mit Sarah Brightman. Schon als Kind hatte er an der Augenkrankheit grüner Star gelitten und war mit zwölf Jahren vollständig erblindet. Bocelli hat im Laufe seiner Karriere rund 80 Millionen Platten verkauft. (chi)