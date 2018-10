Bluesrock-Sänger Tony Joe White gestorben

Die Plattenfirma Yep Roc Records bestätigte seinen Tod am Donnerstag unter Berufung auf Whites Familie. Demnach starb er am Vortag in Nashville im Staat Tennessee. Die Todesursache war zunächst unklar.

Erst im September hatte Yep Roc Whites letztes Album «Bad Mouthin'» herausgebracht, eine Sammlung von Bluesklassikern.

1969 landete der aus Louisiana stammende White mit dem Lied «Polk Salad Annie» einen Hit, dem der King of Rock'n'Roll Presley später musikalisch seinen eigenen Stempel aufdrückte. Countrysänger wie Hank Williams Jr. und Waylon Jennings coverten ebenfalls Songs von White.

«Polk Salad Annie» begeisterte auch Elvis Presley. 1969 landete White mit dem Lied einen Erfolg. Quelle: Youtube

Vor allem bekannt war White in seiner 50 Jahre umspannenden Karriere als Singer-Songwriter für seinen sogenannten Swamp-Rock-Stil, der Elemente von Blues, Country und Rock'n'Roll verbindet. Dies brachte dem Sänger mit der tiefen, brummenden Stimme vor allem bei seinen Fans im Ausland den Spitznamen Swamp Fox ein.

Zu Tina Turners gefeiertem Album «Foreign Affair» von 1989 steuerte White vier Songs bei, zudem spielte er auf der Platte die Gitarre und Mundharmonika.

2006 erinnerte sich White an seine erste Begegnung mit der Starsängerin. «Sie drehte sich um, schaute mich an und fing an, hysterisch zu lachen», erzählte er. «Sie krümmte sich und ich dachte mir: ‹Steht mein Hosenstall offen oder was?› Schliesslich fing sie sich wieder, kam zur mir rüber, drückte mich fest und sagte: ‹Es tut mir leid, Mann. Seit 'Polk Salad Annie' dachte ich immer, du wärst ein schwarzer Mann›». (SDA)