Die Stille war sein Raum, in dem er verschwinden konnte. Und wenn man sich die Zeit genommen hat, ihm in diesen stillen und verwinkelten Raum zu folgen, den seine Band für ihn erbaut hat, dann konnte man Mark Hollis auffinden. Man traf in seinem Versteck auf einen Mann mit einer wispernden Stimme, die mit ihrer Zerbrechlichkeit erschütterte, zum Innehalten und zum Schweigen zwang. Ehe Hollis und seine Stimme wieder verschwanden, und sich weiter zurückzogen, in immer neue unergründliche Räume.



Diese Räume der Stille sind auf den letzten beiden Alben zu hören, die Mark Hollis – geboren 1955 in London – mit seiner Band Talk Talk erschaffen hat. «Spirit of Eden» (1988) und «Laughing Stock» (1991) heissen sie, und wenn sie überhaupt etwas Handfestes erzählen, dann erzählen sie von einem, der nichts mehr mit der Welt des konkreten Pop zu tun haben will. In jener Popwelt waren Talk Talk ja erfolgreich, in den frühen Achtzigern, als die Band mit ihren Hits «It’s My Life» und «Such a Shame» zu neuen Aushängeschildern der New-Romantic-Welle stilisiert wurde.