Berner Blueser stürmt die Charts

«Ich bin überzeugt, dass ein glücklicher Junge aus der Schweiz Blues singen kann und darf. Wichtig ist aber, dass er die Geschichte dieser Musik kennen und respektieren muss», sagt Pascal Geiser zum Titel seines Debütalbums «Lucky Man». Es klingt beinahe entschuldigend.

Und ob er das darf! Aufrich­tigkeit ist Grundvoraussetzung für gute Musik. Wem es in der Schweiz an nichts fehlt, der tut gut daran, nicht übers Schuften auf Baumwollfeldern zu singen. Pascal Geiser hat das Wesen des Blues begriffen: Der Sänger, ­Bluesharp-Spieler und Gitarrist aus Bühl bei Aarberg erzählt authentische Geschichten aus seinem Leben – und verzaubert auf der Bühne mit dem Talent eines selbstbewussten Entertainers.

Blues aus der Schweiz ist in den Top 10 der Schweizer Hitparade nach wie vor eine Seltenheit. In der Geschichte der Schweizer Hitparade hat noch kein Schweizer Bluesmusiker Platz 1 erreicht. Auch Philipp Fankhauser nicht. Dass Pascal Geiser jetzt auf Platz 2 der Albumcharts einsteigt, ist umso erstaunlicher, als es sich bei «Lucky Man» um sein Debütalbum handelt und er alles selber, also ohne Hilfe von Plattenlabels, erreicht hat.

Organische Entwicklung

«Lucky Man» macht deutlich: Da will es einer wissen! Nach wenigen Takten spürt man, dass hier Profis am Werk waren; die Platte klingt, wie in legendären amerikanischen Studios produzierte Bluesplatten tönen: authentisch, kraftvoll, edel. Geiser hat sein Album in der Musik- und Filmstadt Los Angeles beim renommierten Produzenten und Songschreiber Eric Corne eingespielt.

Corne weiss, wie man Blues arrangiert, hat schon für Cracks wie John Mayall oder Walter Trout gearbeitet – und für den «lucky man from Switzerland» eine hochkarätige Band ins Studio geholt: Dave Raven (Drums), Taras Prodaniuk (Bass) und Billy Watts (Gitarre). Zusammen sind sie die Mojo Monkeys, gefragte Sessionmusiker aus der Szene von Los Angeles, seit dreissig Jahren gemeinsam unterwegs.

«Sie gaben den Songs ihre ganze Energie und Erfahrung», schwärmt Geiser. Seine Augen leuchten, wenn er von dieser Erfahrung spricht. «Unglaublich motivierend, mit solchen Leuten zu arbeiten. Und die Horns erst (Richie ‹La Bamba› Rosenberg, Trombone, Marc Pender, Trumpet, und Ron ­Dzjubla, Sax). Mein Gott, diese Jungs haben schon für Stars gespielt, die mir den Atem stocken lassen: Robert Cray, Bruce Springsteen, Bon Jovi . . .»

Wer vermutet, dass sich hier ein wohlbehüteter Schweizer Musiker für teures Geld in den USA eine Bluesplatte produzieren liess, liegt falsch. Pascal Geisers Karriere entwickelte sich organisch, und der Trip ins Mutterland des Blues war eigentlich gar nicht Teil des Plans.

Kurzes Gespräch

Doch das Schicksal hatte anderes vor: 2015 gewann der 38-jährige Bluesmusiker die Promo Blues Night in Basel, ein Jahr später auch die Swiss Blues Challenge. Das hatte Folgen; Geiser durfte 2017 sein Land mit seiner ex­zellenten Schweizer Band an der European Blues Challenge (einer Art EM des Blues) in Dänemark vertreten und holte den dritten Platz, was noch kein anderer Schweizer Bluesmusiker schaffte. An der International Blues Challenge in Memphis erreichte er den Viertelfinal.

In Memphis, der Stadt des Blues, kreuzte sich Geisers Weg mit jenem von Eric Corne. Nach einem zehnminütigen Gespräch war für Geiser klar: «Irgendwie sprang der Funke, die Chemie hat gepasst, und ich wusste, dass Eric mein Album produzieren würde.»

Klares Bild

Ein halbes Jahr später reiste Geiser für eine intensive Studio­woche nach Los Angeles, ge­meinsam mit seinem langjährigen Keyboarder Shanky Wyser, der die meisten Stücke komponiert hatte. «Die Songs waren im Grunde alle bereits arrangiert, wir spielten sie in der Schweiz mit meiner Liveband schon eine ganze Weile. Doch wir gaben Eric Corne bewusst nur Skizzen zum Anhören; wir wollten ihm freie Hand lassen.»

Ein kluger Entscheid, die Alchemie konnte ungehindert ihre Wirkung ent­falten. «Es waren unglaublich fruchtbare Tage. Mir wurde zunehmend bewusster, dass Eric von Anfang an ein klares Bild der Songs im Kopf hatte, das wie selbstverständlich mit meiner und Shankys Vorstellung der Songs harmonierte. Wir ergänzten uns prächtig!»

Entstanden ist ein abwechslungsreiches Bluesalbum mit elf persönlichen Songs, mal sanft, dann wieder temporeich und druckvoll. Die amerikanische Handschrift und Vorbilder wie B. B. King oder Buddy Guy sind unüberhörbar; dennoch schafft es Geiser, mit Swissness, rauer Stimme und positiver Ausstrahlung eine eigene Identität zu vermitteln.



Pascal Geiser:«Lucky Man», Page Productions. Live: 15. 6., Mahogany Hall, Bern; 22. 6., Castle Jazz, Oberdiessbach. www.pascalgeiser.com (Berner Zeitung)