Seine Band spielte zart die Melodie an, und «Sugaray» sang «Worry, Worry, Worry», so, wie das nur ganz wenige können: unverstärkt, mit Inbrunst, seufzend, gewaltig.

Vielleicht ein bisschen so, wie er das damals in Texas gelernt hat, als er noch im Gospelchor sang. Caron Rayford, in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, hat bereits als Teenager bei der R&B-Funkband Urban Gypsys erste Bühnenerfahrungen gesammelt und fand mit der Band Aunt Kizzy’s Boyz zum Blues. Heute ist er 50 Jahre alt und gehört zu den internationalen Grössen des Genres.

Hochkarätige Band

Eine würdige Eröffnung für das altehrwürdige Jazzfestival Bern, das heuer zum 44. Mal stattfindet und sich in den ersten Wochen dem Blues und dem Soul verschrieben hat. Gerade auch Rayfords Band zeigte schon mal auf, was in Sachen Musikgrössen in den nächsten zwei Monaten so zu erwarten sein wird.

So standen mit Giles Straw an der Trompete und Aaron Liddard am Saxofon am Dienstag zwei Musiker auf der Bühne, die mit Amy Winehouse gespielt haben, Lavell Jones am Schlagzeug hatte bei Neil Diamond mitgewirkt, Drake «Munkhaid» Shining ist eine Legende an der Hammond und sass etwa bei Deep Purple an den Tasten.

Gitarrist Alastair Greene war mit Eric Burdon oder Bobby Rush auf der Bühne. Hochkarätig also die Besetzung, abgebrüht und unerschütterlich. Letzteres mussten sie auch ein bisschen sein, denn nicht ganz alles lief wie vorgesehen.

Das Konzert begann mit dem Big-Bill-Broonzy-Song «Bricks in My Pillow», ein Bluesklassiker, und er heizte dem Publikum ordentlich ein. Doch schon beim nächsten Stück blickte «Sugaray» Rayford immer mal wieder hinüber zur Soundtechniker-Box und zeigte auf sein Mikrofon.