In der Doku des Briten Dan Reed erzählen zwei ehemalige Kind-Gäste der Neverland-Ranch Jacksons in Kalifornien Ungeheuerliches: Sie seien vom Hausherrn wiederholt sexuell missbraucht worden. Dieser habe zu ihnen von ewiger «Liebe» und einem Ehebund zwischen ihnen gesprochen, habe symbolische Ringe geschenkt und stets auf absolute Heimlichkeit gedrungen.

So behaupten es nun jedenfalls die mutmasslichen Opfer. Zweierlei ist daran spektakulär. Zum einen der Fall selber. Denn die beiden längst erwachsenen mutmasslichen Opfer, Wade Robson und James Safechuck, waren vor Jahrzehnten als Entlastungszeugen in mehreren Verfahren aufgetreten, die wegen Pädophilie und sexuellen Missbrauchs gegen den damals noch lebenden Künstler angestrengt worden waren. 1993 führte dies zu einer mit vielen Millionen Dollar vergüteten aussergerichtlichen Einigung; 2005 zu einem Freispruch in allen Anklagepunkten – gerade auch wegen der Zeugenaussagen der beiden Jungen.

Unermessliche Einnahmen

Zum anderen aber sind es die jüngsten Reaktionen auf die nun noch einmal wiederholten Anschuldigungen. Der 2009 verstorbene Jackson, zu Lebzeiten einer der einflussreichsten und umschwärmtesten Sänger und Songwriter, den die Popwelt jemals hervorgebracht hat, ein Grossverdiener mit unermesslichen Einnahmen noch über den Tod hinaus, steht am Pranger. Nun erst, muss man sagen. Denn zu Lebzeiten wurde selbst das skandalöseste öffentliche Gebaren des Superstars – er hielt in Berlin einmal sein Baby über die Brüstung eines Hotelbalkons – notiert, aber auch schnell als Spleen verbucht. Superstar-Allüren halt.

Seine skurrile Knabenliebe passte zum Mann wie seine allmähliche plastisch-chirurgische Verwandlung, die ihn zu einem Avatar seiner selbst machte. Alles wurde ihm schnell verziehen, solange seine Show stimmte. Man mokierte sich vielleicht über sein verschrobenes Luxusleben, wunderte sich auch darüber, wie sich eine angebliche Weissfleckenkrankheit im Gesicht zeigen kann, aber man liebte eben seine Outfits, seinen Tanz, seine Stimme, seine Lieder. Die Michael-Mania liess alle über das Offensichtliche hinwegsehen. Man hoffte, dass an den sich offen darbietenden Skandalen vielleicht doch nichts dran war, gab sich schnell mit Beschwichtigungen zufrieden und verhinderte so, dass sie sich zu echten Skandalen auswuchsen. Nun aber gilt «Jacko», wie es die Moderatorin Oprah Winfrey zu Wochenbeginn in ihrem TV-Sondertalk zum Thema anmoderierte, als Symptom für die allgegenwärtige «gesellschaftliche Korruption». Sie meinte damit die fehlende öffentliche Ächtung von Gewalt gegen Kinder, von deren Missbrauch und sexueller wie emotionaler Nötigung.

Intim-Patron

Winfrey erzählte darum die angeblich bislang unter den Tisch gekehrte Geschichte von den eingesperrten, verführten Jackson-Kindern, die von ihrem Intim-Patron zugleich eingeschüchtert wurden; wie sie ihn als schmeichelnden Gönner und Ultrakünstler bewunderten, dabei aber von Jackson geschändet und missbraucht wurden. Die Moderatorin sagte in ihrer Show auch, die beiden Männer «fühlten sich als kleine Jungen nicht missbraucht. Das kam erst später.» Entsprechend antwortete Robson auf ihre Frage, er habe «damals kein Verständnis dafür gehabt, dass das, was Michael mir angetan hat, sexueller Missbrauch war. Er sagte, dass er mich liebe und Gott uns zusammengeführt habe.» Das infrage zu stellen, sei für ihn «keine Option gewesen».