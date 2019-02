Bern, 2019. Der ganze Ostring ist von Hip-Hoppern besetzt. Der ganze Ostring? Nein! In einem kleinen Plattenladen wird Widerstand geleistet. Plan B Records bietet gängiges und rares Vinyl mit klassischer Rockmusik aus den letzten Jahrzehnten. Um das Geschäft zu beleben, geben hier Bands Livekonzerte, wie das bei der Konkurrenz auch geschieht. So waren am Samstagabend Bubi Eifach einigermassen inkognito im Serge and Peppers an der Rathausgasse.