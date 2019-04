Ausgerechnet Mick Jagger

Andererseits tut er das mit Leidenschaft und Können, das wird jeder bestätigen, der die beiden letzten Schweizer Konzerte der Stones gesehen und gehört hat. Dass er, der laszive Verführer, dem Alter verfällt wie schon Casanova, dafür können beide nichts. Jim Morrison starb mit 27, aufgeschwemmt vom Alkohol, perforiert vom Heroin, aber soll man ihn dafür bewundern? «Das Alter ist nichts für Feiglinge», hat Bette Davis gesagt, die grosse Schauspielerin, und sie hat recht. Solange Sir Mick noch singt und tanzt, solange Keith Richards noch atmet, solange Charlie Watts noch den Rhythmus hält und solange Ron Wood auf die Crack-Pfeife verzichtet, wünschen wir allen alles Gute.

Mick Jagger ist bekannt für seinen Opportunismus, er gilt als geizig, rücksichtslos, berechnend in allem, nicht festzulegen, das sind keine schönen Eigenschaften für einen Rock ’n’ Roller . Aber Mick Jagger bleibt ein grossartiger Performer, er tanzt im Rhythmus seiner Band, singt so, wie nur er es kann, ausserdem hat er einen grossartigen Humor, der fast alle seine schlechten Eigenschaften kompensiert. «If you come to our show, you will get sex, drugs» – er macht eine Kunstpause – « rock ’n’ roll even.»

Die Herzchirurgen warten. Die Bühne auch.