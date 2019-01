Eine Hymne an die Mittelmässigkeit. Anders kann man das neue Album von King Pepe, auch bekannt als Simon Hari, nicht verstehen. Oder irgendwie doch. Denn was die Mittelmässigkeit so supermässig macht, ist diese Gelassenheit, mit der King Pepe sie betreibt. Weil er weiss, dass auch der heiss ersehnte Roadtrip ans Meer und ein Drogentrip nur ein kleiner Unterbruch von Kontrolle und Verstand sind.