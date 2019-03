Der Standort ist schon mal ein Bijou: die Kinemathek Lichtspiel Bern an der Sandrainstrasse. Genau. Dort unter der Monbijoubrücke, hoch oben im Dachstock des backsteinernen Ryff-Fabrikgebäudes: hohe Decken, die Regale voll mit ausgestaubtem Kameraequipment und Projektoren. Die roten kuschligen Sessel in Reih und Glied. Davor eine Leinwand, Keyboard und Synthies, Notenständer, Mikrofone. Alles Hinweise darauf, was an diesem Abend so zu erwarten sein könnte.