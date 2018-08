Aretha Franklin ist tot

Die US-Soul-Diva Aretha Franklin ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Dies hat ihr Sprecher der Nachrichtenagentur AP bestätigt. Bei Franklin, die in ihrer jahrzehntelangen Karriere 18 Grammys gewann – den ersten 1967 –, war im Jahr 2010 Krebs diagnostiziert worden. In den vergangenen Tagen hatte sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert, Angehörige und Freunde wachten in Detroit an ihrem Krankenbett.

Die Tochter eines Baptistenpredigers wurde durch Hits wie «Respect», «Think» und «Chain of Fools» weltberühmt. Im November sang sie bei einer Gala der Aidsstiftung von Elton John ein letztes Mal auf der Bühne. Die Sängerin wirkt sehr abgemagert.

Franklin war mit dem Bürgerrechtler Martin Luther King freundschaftlich verbunden, er und ihr Vater waren enge Freunde. Aretha sang 1968 bei seiner Beerdigung «Precious Lord, Take My Hand».

«Wir haben die Matriarchin und den Felsen unserer Familie verloren», teilte Franklins Familie in einer Erklärung mit. «In einem der dunkelsten Momente in unserem Leben sind wir nicht in der Lage, die passenden Worte zu finden, um den Schmerz in unserem Herzen auszudrücken», schrieben die Familie in der Mitteilung, die von Franklins langjähriger Agentin Gwendolyn Quinn verbreitet wurde. Die Angehörigen bedankten sich für die «Liebe und Unterstützung», die Franklin und sie in den vergangenen Tagen von der Öffentlichkeit erfahren hätten.

Die am 25. März 1942 in Memphis geborene Sängerin beeinflusste zahlreiche jüngere Soul-Diven, darunter Mariah Carey und Whitney Houston, deren Mutter Background-Sängerin bei Franklin war. Aber auch jüngere Künstlerinnen wie Alicia Keys, Beyoncé und Amy Winehouse wurden durch die Soul-Queen geprägt. 1987 wurde sie als erste Frau in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Die Soul-Queen starb am selben Tag wie Elvis Presley, der «King of Rock'n'Roll», nur Jahrzehnte später: Franklins Tod fiel am 41. Todestag von Presley, der 16. August 1977.

Ihr grösster Hit: «Respect», das sie so unnachahmlich buchstabierte, wurde zur schwarzen Nationalhymne.

Grosse Auszeichnung durch den US-Präsidenten

Zu den zahlreichen Auszeichnungen der Soul-Diva zählt auch ein Grammy für ihr Lebenswerk. 2005 bekam sie vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush die Freiheitsmedaille des Präsidenten verliehen, die höchste zivile Auszeichnung in den USA.

Bild: AP Photo/Lawrence Jackson

Vielen ist noch der bewegende Auftritt Franklins beim Amtsantritt von US-Präsident Barack Obama im Januar 2009 in Erinnerung.



Prominente nehmen Abschied

US-Sänger Lenny Kravitz schrieb zum Tode von Franklin auf Twitter: «Die 'Queen of Soul' hat diese Erde verlassen, um auf ihrem Thron im Himmel zu sitzen. Wie gesegnet waren wir, das Beste hören zu bekommen, was Gott in ihrer Stimme zu bieten hatte. Respekt!»

The Queen of Soul has left this earth to sit on her throne in heaven. How blessed we were to hear the best that God had to offer in her voice. RESPECT!

????: Mark Seliger pic.twitter.com/v9OxtyrZ74 — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) 16. August 2018

Weitere Prominente nehmen auf den Social-Media-Plattformen Abschied von der «Queen».

The greatest voice in American popular music has been stilled. Our beloved #ArethaFranklin has gone. For me, she was a musical lighthouse, guiding and inspiring with every note. I loved her so and love her still. Goodbye, Queen of Soul. — Bette Midler (@BetteMidler) 16. August 2018

Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts — Paul McCartney (@PaulMcCartney) August 16, 2018

Salute to the Queen. The greatest vocalist I've ever known. ???????????????????????????????????????? #Aretha — John Legend (@johnlegend) 16. August 2018

We mourn the passing of Aretha Franklin, the Queen of Soul. Her voice will keep lifting us, through the music she gave the world. Our thoughts are with her family, her loved ones and fans everywhere. Take her hand, precious Lord, and lead her home. ???? pic.twitter.com/I84HTEVZU1 — Tim Cook (@tim_cook) 16. August 2018

Today we have lost one of the greatest. She will always be remembered and admired. Aretha Franklin, rest in peace. We love you. — Ricky Martin (@ricky_martin) 16. August 2018

Mourning the loss today of @ArethaFranklin who shared her spirit and talent with the world. She deserves not only our RESPECT but also our lasting gratitude for opening our eyes, ears and hearts. Rest in eternal peace, my friend. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 16. August 2018

This photo was taken in 2012 when Aretha & I performed at a tribute celebration for our friend Marvin Hamlisch. It’s difficult to conceive of a world without her. Not only was she a uniquely brilliant singer,but her commitment to civil rights made an indelible impact on the world pic.twitter.com/Px9zVB90MM — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) 16. August 2018

One of the highlights of my career was singing with #ArethaFranklin at The Tony Awards. It was an out of body experience for me. One of greatest singers of all time. You will be missed by all. https://t.co/L8dIIhyR9Y — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 16. August 2018

I’m sitting in prayer for the wonderful golden spirit Aretha Franklin. — Ms. Ross (@DianaRoss) 16. August 2018

As the One and Only ‘ Queen of Soul ‘ Aretha Franklin was simply peerless. She has reigned supreme, and will always be held in the highest firmament of stars as the most exceptional vocalist, performer and recording artist the world has ever been privileged to witness (1/3) — Annie Lennox (@AnnieLennox) 16. August 2018

An unbelievable woman and voice. It was an honor to meet and perform with the Queen of Soul. RIP Aretha Franklin ??????https://t.co/BQBtdPuoZO — Shania Twain (@ShaniaTwain) 16. August 2018

