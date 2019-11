Letztes Jahr schaffte es Eros Ramazzotti ja, dass Helene Fischer für einmal etwas Kritisches von sich gab, im Song ging es um Egoismus oder so, und wir rechnen ihm das hoch an.

Heuer ist es Robbie Williams, der mitträllert. Auch er darf dann später in ihrer Weihnachtsshow auftreten – ob er das tatsächlich auch will, ist offiziell noch nicht bestätigt.

So weit, so atemlos langweilig. Und da kommen Santiano ins Spiel. Sie pfeifen auf Helene Fischer. Zumindest auf ihrem neuen Album, das für «MTV unplugged» eingespielt wurde (und am 19.12. ebendort übertragen wird).

Die als Salzwasserrocker verschrienen Musiker aus dem Norden Schleswig-Holsteins singen Seemannslieder mit irischem Einschlag. Auch gern mit Schlagerstars. Für das besagte Album, das als Doppel-CD erschienen ist (Universal Music), etwa mit Wincent Weiss, Angelo Kelly oder Ben Zucker.

Ach, diese keltischen Klänge und Seemansweisen gehen uns ans Herz! Vielleicht, weil November ist und wir etwas emotionaler sind als sonst, aber ist das nicht egal? Genau wie die Tatsache, dass das Siegel «MTV unplugged» nicht mehr die gleiche Bedeutung hat wie zu Nirvana-Zeiten.

Und weil es noch viel egaler ist, ob man dazu an der Nordseeküste, auf einem Thunersee-Schiff oder zu Hause neben dem Weihnachtsbaum schunkelt, verlosen wir die DVD «Santiano MTV unplugged», übrigens eine grossartige Alternative zu Helene-Fischer-Weihnachten.

Alle zwei Wochen schreiben Nina Kobelt und Miriam Lenz vom Musikblog Rockette über die Schlagerwelt im weitesten Sinne. Wer die DVD gewinnen möchte, schreibt an Redaktion@bernerzeitung.ch, Stichwort «Santiano». Adresse nicht vergessen! Einsendeschluss ist der 25.11.2019.