Alte Schule, altersloser Blues

Okay, der Blues ist definitiv die Musik der Afroamerikaner. Der Spruch «White boys can’t play the Blues» hat aber schon länger ausgedient. Schliesslich waren es einst bleiche Jüngelchen wie die Rolling Stones, die den Sound des unterprivilegierten Amerika für ein weisses, europäisches Publikum zurechtstutzten und so etwas Geld in die Portemonnaies der originalen Bluesmänner spülten.

Das alles muss man Duke Robillard nicht erzählen. Er ist ein wandelndes Musiklexikon und ein exzellenter Gitarrist. Sein Stil war schon «old school», als er noch jung war. Seine traditionsbewusste Arbeit mit der Band Roomful of Blues bescherte ihm viele Fans – auch prominente. Bob Dylan und Tom Waits engagierten den Duke wegen seines authentischen Bluesstils als Gitarristen. Solche Abstecher ins Big Business waren aber meist schnell wieder vorbei: Zu eigenwillig ist Duke Robillard. Er ist ein Bandleader, kein Begleiter.