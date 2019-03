Sie sind Musikerinnen in verschiedenen Sparten, aber alle in einer Männerdomäne…

Steff la Cheffe (seufzt): Wenn man etwas anderes macht als Haushalt und Kinder aufziehen, ist man automatisch in einer Männerdomäne. Egal, ob man Politikerin, Ärztin oder Musikerin ist: Überall sind die Männer in der Überzahl.