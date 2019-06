Pop-Briefing: Musik zum Abkühlen

Darüber wird gesprochen

Apropos Hitze: Wie Kollege Sartorius bereits letzte Woche angeschnitten hat, ächzt die Musikwelt noch immer unter dem Desaster, das sich in den Morgenstunden des 1. Juni 2008 abspielte, als gegen 4 Uhr morgens ein Feuer in den Universal Studios an der New England Street in Hollywood ausbrach. Die Feuersbrunst breitete sich schnell aus und erreichte bald die grosse Lagerhalle von Universal, in welcher die Firma ein grosses Videolager betrieb. Was erst jetzt im ganzen Ausmass bekannt geworden ist: In dieser Halle lagerte der grösste Musikmulti der Welt auch bedeutende Teile seines Musikarchivs. Und so verbrannten in dieser Nacht zahlreiche Aufnahmen, die bisher noch nicht kommerziell verwertet worden sind, unter anderem von Sub-Labels wie Decca, Chess, Impulse oder Interscope. 118'230 Bänder wurden in dieser Nacht zerstört. Darunter sämtliche Aufnahmen von Billie Holidays Decca-Katalog, Aufnahmen von Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Duke Ellington, Muddy Waters, Howlin’ Wolf, Bo Diddley, Etta James, John Lee Hooker, bisher Unveröffentlichtes von Aretha Franklin, John Coltrane, Charles Mingus, Sun Ra, Pharoah Sanders und vieles mehr. Eine riesige Katastrophe also, deren finanzielles Ausmass auf 33 Milliarden Dollar geschätzt wird.

Und so mutet es fast schon ein bisschen unfair an, dass nun andere Labels sich damit hervortun, die Archive ihrer grossen Stars zu öffnen. Das «neue» Prince-Album versammelt Demoaufnahmen von Liedern, die dieser generös an andere Künstler abtrat und die so noch niemand zu Ohren bekommen hat. Besonders aufgefallen ist uns der Titel «Make-Up» aus dem Jahr 1981. Prince hatte diesen Track für eine Girlband geschrieben, in der unter anderem seine damalige Freundin und seine persönliche Assistentin einsassen. Mit seinen Sequenzer-Bässen klingt das Ganze fast ein bisschen nach Electronic Body Music. Nicht reizlos jedenfalls.