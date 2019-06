Pop-Briefing: Geplatzte Geschlechtsteile

Was blüht

Das Greenfield Festival steht dieses Wochenende an. Auch wenn die Veranstalter immer wieder in Aussicht stellen, das erste Spartenfestival der Schweiz vom Dogma der harschen Stromgitarre entpflichten und für andere Stile öffnen zu wollen, ist davon im Programm auch dieses Jahr nichts auszumachen. Die 15. Greenfield-Ausgabe bietet – wie jedes Jahr – einen Querschnitt jener rabaukigen Gitarren-Bands, die schon wiederholt in Interlaken aufgetreten sind.

Besonderes Interesse wird dieses Jahr der Gruppe Slipknot zuteilwerden. Deren Sänger hat nämlich kürzlich über Twitter verlauten lassen, dass ihm bei den Proben vor lauter Pressgesang ein Hoden geplatzt sei. Besorgte Anfragen bei Urologen haben ergeben, dass dies aus wissenschaftlicher Sicht schier unvorstellbar sei, auch die Freundin des Sängers gab Entwarnung. Dennoch wird das Geschlechtsensemble des Vokalisten in Interlaken unter erhöhter Beobachtung stehen.

Das Fundstück

Vor genau vierzig Jahren tauchte eine Band in einem Studio in Hollywood auf, die im Sinn hatte, so ziemlich alles infrage zu stellen, was den Musikkonsumenten damals lieb und heilig war. Wall of Voodoo nannte sich der Fünfköpfer, und die 1979 eingespielte erste EP sorgte für dementsprechenden Wirbel. Ihr Cover des Johnny-Cash-Hits «Ring of Fire» verärgerte nicht nur den gemeinen Country-Liebhaber, und irritierte die Punk- und New-Wave-Gemeinde, es vereinte bereits alles, was Wall of Voodoo zu einer der spannendsten Bands der frühen Achtzigerjahre machen sollte: Ein Faible für das Œuvre des Ennio Morricone, eine gewisse new-wavige Attitüde, und hinter dem Frontmikrofon stand ein gewisser Stan Ridgway, der den leicht irrsinnigen Country-Onkel gab.