Weihnachtssterne basteln – der Selbstversuch

Gezackte Sterne in Silber, Orange, Knallgelb hängen an einer Stange. Filigrane Muster zieren das hauchdünne bis fast kartonartige Papier der Weihnachtsdekoration. Wir sind im Atelier von Designerin und Handarbeitslehrerin Fabienne Morel. Sie bietet im Kreis 4 in Zürich Workshops an, in denen man die Weihnachtssterne gleich selbst basteln kann.