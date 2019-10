Sie stricken, lesen und schlemmen

Die Welt ist in Ordnung an diesem Morgen – es dürfte ein Sonntag sein – in der guten Bürgerstube. «Glückliche Familie» lautet denn auch der Titel dieses Blattes von 1888. Albert Anker (1831–1910) zeichnete die liebliche Szene mit Kohle auf Papier.

Mit «Albert Anker. Zeichnungen und Aquarelle» würdigt das Kunstmuseum Solothurn als erste Institution ausschliesslich Ankers Arbeiten auf Papier. Museumsdirektor Christoph Vögele spricht von einem «Primeur». Die Gemälde des Schweizer Malers hängen bis heute als Reproduktionen in vielen Stuben. Manche von Ankers Mädchenbildnissen sind regelrechte ­­Ikonen.

Mehr als Skizzen

In Solothurn kann man nun den Maler als virtuosen Zeichner und Aquarellisten entdecken. Museumsdirektor Vögele betont seine langjährige Leidenschaft für das Medium Zeichnung, das viel zu oft ein Schattendasein friste. Die meisten gezeigten Blätter seien nicht etwa blosse Skizzen, sondern von Anker si­gnierte, eigenständige Kunstwerke. Leihgaben aus verschiedenen Institutionen wie dem Albert-Anker-Haus oder dem Kunstmuseum Bern machen die umfangreiche Schau möglich. Ein Fünftel der Werke stammt aus der Privatsammlung von Christoph ­­Blocher.

Der Rundgang ist chronologisch konzipiert. So lernt man im ersten Saal den jungen Anker kennen. Der Sohn eines Tier­arztes wurde in der Seeländer Gemeinde Ins geboren und nahm bereits als Kind Zeichenunterricht. Doch sein Beruf schien für den aus einem bürgerlichen, protestantischen Elternhaus stammenden Jungen vorgezeichnet.

Er sollte Pfarrer werden und begann pflichtbewusst nach der Matura in Bern Theologie zu studieren. In einem Brief von 1853 bat er schliesslich seinen Vater darum, das Studium beenden zu dürfen, um Maler zu werden. Als dieser seinen Wunsch ak­zeptierte, machte sich Anker auf nach Paris, wo er ein Schüler des Schweizer Malers Charles Gleyre wurde.