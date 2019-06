«Salvator Mundi» soll auf Jacht von Saudi-Prinz sein

Das teuerste Gemälde auf Erden könnte sich auf einer Luxusjacht des saudiarabischen Kronprinzen Muhammad bin Salman befinden. Das schrieb der Kunsthändler Kenny Schachter am Montag auf der Internetseite «Artnet.com».

Demnach wurde das im November 2017 für die Rekordsumme von 450 Millionen US-Dollar (cirka 450 Millionen Franken) versteigerte Jesus-Gemälde «Salvator Mundi» in einer nächtlichen Aktion in ein Flugzeug des mächtigen Thronfolgers und dann zur Luxusjacht «Serene» gebracht. Schachter beruft sich auf mehrere Quellen, darunter zwei, die am Verkauf des Bildes beteiligt waren. Er räumt zugleich ein, solche Informationen seien immer mit Unsicherheiten behaftet: «In den trüben Gewässern des Nahen Osten ist nichts kristallklar.»