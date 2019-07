Finale in der Fabrik

Allmählich gewöhnt man sich ans Halbdunkel in der einstigen Verzinkerei Worb, wo Roger Bertsch, 57, die letzten 27 Jahre lang gewerkt und gewirkt hat. Was nun Form und auch mehr und mehr Farbe annimmt, sind einige seiner frühen Prototypen. Tische, deren Glasplatten mit oxydierten Stanzblechen unterlegt sind; Stühle, die auf einem einzigen gezackten Bein aus schwarzem Metall zu tanzen scheinen; Stehlampen aus Flugzeugteilen und Neonglasröhren. «Plötzliche Leuchten» nennt ihr Schöpfer sie, steckt hier einen Stecker ein und dort, und plötzlich leuchten auch die 80er-Jahre auf, in denen seine künstlerische Laufbahn begann.

Nun ist Roger Bertsch krank und muss sein Universum aufgeben, seine Schätze veräussern. «Mein Lebenswerk», sagt er, «ist meine Altersvorsorge.»

«Hier ist der richtige Ort, hier stimmt es für mich.»Roger Bertsch über seine Werkstatt, die er nun verlassen muss

Mit dreissig hat er sich selbständig gemacht. Zuvor arbeitete der gelernte Metallbauschlosser noch bei der Hasler AG, später Ascom, und bereitete seinem Chef einiges Kopfzerbrechen, weil er die Bleche hortete, aus denen Teilchen für die Telefonie ausgestanzt worden waren. «Ich konnte nicht zusehen, wie das hochwertige Material weggeworfen wurde», sagt er. In seiner Freizeit fertigte er aus dem dekorativ perforierten Rohstoff Behälter für Kaffeebecher, CD-Ständer oder Papierkörbe. «Aber irgendwann wollte der Chef das Zeug dann forthaben.» Bertsch zog damit in die stillgelegte Worber Fabrik, richtete sich in einer Ecke einen Schlafplatz ein, kündigt seinen Job und wagte den Kaltstart als Künstler.

«Eisenbezogen» und musikaffin

Künstler nennt Roger Bertsch sich selbst allerdings nicht. Designer? Nein, passt auch nicht. Eisenplastiker lässt er gelten. «Eisenbezogen» steht am Tor zur Fabrikhalle – so habe er sein Schaffen bezeichnet, als er sich bei Pipilotti Rist für die Expo.02 bewarb. Oder an der Schule für Gestaltung, «weil ich das, was ich schon machte, auch noch richtig lernen wollte.» Aus einer Schachtel mit Papierkram zieht er sein Bewerbungs-Portfolio. Nicht nur die Objekte, die auf Fotos zu sehen sind, sondern auch deren Titel verraten – pardon, Monsieur Bertsch – den Künstler. «Lot vert du Brasil» hat er poetisch ein Regalmöbel von 1,8 auf 2,06 Meter genannt; aus Stahlrohren und grünem brasilianischem Granit gefertigt, ruht es dank einem Lot zentriert in sich.

Für Roger Bertsch ist es wichtig, die Dinge ins Lot zu bringen. Nachdem er 1992 in der Verzinkerei eingezogen war, hängte er ein riesiges, mit Stanzblechen verkleidetes Bleilot an die Decke, das bis heute anzeigt, was Sache ist. «Hier ist der richtige Ort», übersetzt er seine symbolische Geste, «hier stimmt es für mich». Und es stimmt: An diesem Ort wurde vieles möglich. Auch für andere.

Der wild wuchernde Metallgarten in der Fabrik mauserte sich schon bald zu einer Lieblingskulisse der Berner Musikszene, welcher «Röschu» als Schlagzeuger selber angehört. Er kannte die Ur-Mundartrocker von Rumpelstilz – deren Drummer Küre Güdel, von Beruf Sattler, hat seine Stühle mit «Geiss» (Geissenleder) gepolstert; er spielte mit Span-Musikern und Housi Wittlin; er gab 1986 und 1988 die Singles «Fränzi – Ds Läbe» und «Clochard» heraus; er vertrat die Berner Szene am Schlagzeug der Eddy Hammer Band in Basel und trommelt seit 25 Jahren bei Amarillo Brillo in Thun.