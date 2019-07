Diese wohlige Erschöpfung nach dem Töten

Damit ist ihm die Darstellung einer harmonischen Beziehung zwischen Mensch und Natur ausgezeichnet gelungen. Der Jäger erfreut sich einer geradezu wohligen Erschöpfung. Seine freundlichen Augen suchen den Blick des Betrachters, man könnte fast sagen, dass der Maler den bourgeoisen Jäger in diesem meisterlichen Porträt in einem Zustand der Hingabe festhält.

Mirey war 1743, als das Gemälde entstand, für die Hypothekenverwaltung am Hofe von Louis XV. verantwortlich. Sein Vater hatte die Stellung als des Königs erster Weinhändler inne. Das mag die steile Karriere des Sohnes erklären, die, so kommt es einem jedenfalls vor, im Halali der königlichen Jagden ihre Vollendung fand.

Louis Tocqué, Portrait de Pierre Simon Mirey, Secrétaire du Roi, Conservateur des Hypothèques, 1743. Bild: Musée de la Chasse et de la Nature, Paris

Im europäischen Adel war die Jagd während Jahrhunderten ein alltägliches Vergnügen. Für viele Männer war es eine regelrechte Leidenschaft, in der man sich gegenseitig zu übertrumpfen versuchte. So lesen wir auf einem kleinen Zettelchen in der Ausstellung im Bündner Kunstmuseum Chur, dass Franz Joseph I., der letzte Kaiser aus dem Hause Habsburg, Zeit seines Lebens mehr als 30'000 Stück Wild erlegt haben soll. Je nach Quelle waren es noch viel mehr.

Graubünden selbst wies die adelige Jagdlust hingegen relativ früh schon in ihre Schranken. Seit 1526 gilt hier die freie Volksjagd. Und heute gibt es wohl keinen Schweizer Kanton, in dem die Jagd eine ähnlich hohe gesellschaftliche Bedeutung hat. Genügend Anlass für den nie um eine anregende Ausstellung verlegenen Stefan Kunz, Direktor des Kunstmuseums in Chur, die Jagd zum Thema seiner neuesten Ausstellung mit dem Titel «Passion» zu machen.

Weit ausgreifend und frei assoziierend kreist er das Thema ein. Kombiniert alt und neu. Werke aus der eigenen Sammlung treten in Dialog mit Leihgaben aus aller Welt. Manches kommt aus der Musée de la Chasse et de la Nature in Paris, wie etwa das am Anfang beschriebene Werk, das erst 2017 für die Sammlung des kleinen, aber feinen Hauses im Quartier Marais angekauft wurde. Anderes kommt aus der Sammlung des Fürsten zu Liechtenstein in Vaduz, die ebenfalls reichhaltige Bestände mit Jagdmotiven aufweist.