Des Kaisers neue Spiegel

Zwischen 1750 und 1840 wurden die Exponate vor allem für den europäischen Markt gefertigt. Die Lust an den «Chinoiserien» war gross, der Austausch zwischen chinesischer und europäischer Malerei in voller Blüte.

Besagtes «Damenporträt» steckt in einem in China angefertigten Louis-XVI-Rahmen. Es wurde nach Europa exportiert, wovon ein Büttenpapier zeugt, das zum Schutz der Malschicht während des Transportes zwischen der Glastafel und dem schwarzen Hinterglasbrettchen eingelegt worden war.

Exotisch und doch vertraut

Ostindische Kompanien – europäische Gesellschaften, die für den Handel mit Indien und Ostasien privilegiert waren – reisten Anfang des 18. Jahrhunderts auf der Suche nach Porzellan, Tee und Seide nach China. Unter den Geschenken, die für den Kaiser in Peking bestimmt waren, befanden sich unter anderem schöne europäische Spiegel.

Kantonesische Würdenträger erwarben diese Spiegel und baten chinesische Künstler, auf der Spiegelrückseite, «hinter Glas», sowohl chinesische Motive wie Blumen, Vögel und schöne Frauen wie auch nach Stichen im europäischen Stil zu malen. Die Europäer und später auch die Amerikaner entwickelten eine grosse Liebe zu dieser west-östlichen Kunst, bei der kantonesische Maler europäische Techniken wie Schattierungen und Zentralperspektive anwandten.

Die Europäer und später auch die Amerikaner entwickelten eine grosse Liebe zur west-östlichen Kunst.

Auch jesuitische Missionare, die am Hof von Peking arbeiteten und die Kunst der Hinterglasmalerei ausgezeichnet beherrschten, prägten die heute ein wenig in Vergessenheit geratene Kunstform. «Diese Art von Malerei ist umso schöner, als man aus der Ferne glaubt, dass die Figuren, Tiere, Landschaften oder andere Zeichnungen nicht gemalt seien sondern gespiegelt», hielt ein am chinesischen Hof beschäftigter französischer Jesuitenmaler in einem Brief fest.