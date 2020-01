Der wundersame Wunscherfüller

Florian Graf trägt eine massive Bernsteinkette, als er das CaféLe Train Bleu in Basel betritt.Darauf angesprochen meint er: «Da ist Dinosaurierblut drin. Das macht stark.» Ein Witz, klar. Doch ein Hang zur Esoterik ist vorhanden, wenn auch eher auf eine spielerische Weise. «Kunst liegt zwischen Wissenschaftund Unerklärlichem», sagt Graf. Mann könne versuchen, die Kunst zu erklären, aber wie das Leben sei sie gleichermassen geprägt von Zufall, Schicksal, Planung und Gestaltung. Der 1980 in Basel geborene Künstler lebt erst seit kurzem wieder in seiner Heimatstadt. Zuvor zog er über zehn Jahre durch verschiedene Grossstädte in den USA, in Schottland, England, Frankreich, Deutschland, Italien oder Griechenland.