Coronavirus stellt Art Basel Hongkong infrage

Das Coronavirus bringt die Art Basel Hongkong arg in die Bredouille. In einem per E-Mail versandten Brief, der am Donnerstag an die teilnehmenden Galerien ging, heisst es, dass die Leitung der Art Basel und der MCH Group den Ausbruch und die Verbreitung des Coronavirus sehr ernst nähmen und die Befürchtungen der teilnehmenden Galeristen und der zahlreichen Partner teilen würden. Das Art-Basel-Team arbeite hart daran, alle möglichen Optionen zu prüfen.