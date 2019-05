Wo bleiben Gurlitt und Klee?

Für Jonathan Gimmel, den neuen Präsidenten von Kunst­­museum und Zentrum Paul Klee, ist die Verlegung keine Option. Die Gegenwartskunst lasse sich nicht einfach so vom Kunst­­museum loskoppeln. Sie stehe im Bezug zur Sammlung des Kunstmuseums. «Darum halte ich unseren Weg an der Hodlerstrasse für den richtigen.»

Gimmel ist begeistert vom Projekt des Museumsquartiers und sieht es nicht etwa als Konkurrenz. «Ein Gegeneinander bringt niemandem etwas. Ich habe Freude an der angestossenen Diskussion.» Denn auch mit räumlicher Distanz sei das Kunstmuseum involviert. So sind unter dem Historischen Museum neue Sammlungsdepots geplant. «Wir haben ebenfalls Bedarf an Lagerflächen, die den hohen Standard für Kulturgüter erfüllen.» Es sei also möglich, dass man hier zusammenspanne.

Ticketing zu kompliziert

Für Gimmel ist auch nicht der Museumspark allein vielversprechend für den Kulturort Bern. Genauso wichtig ist ihm ein Umdenken, das alle betreffe, auch Museen ausserhalb des ­­Perimeters. «Wir müssen radikal benutzerorientiert denken. Das sollte selbstverständlich sein, aber da hinken wir in Bern hinterher.» Insbesondere das Ticketing sei viel zu kompliziert. Es sei heute schwieriger, sich über das Berner Ausstellungsangebot zu informieren und Tickets zu kaufen, als eine Reise nach New York zu planen. «Hier ist auch Bern Welcome gefordert.»

Klingt ein gemeinsamer Auftritt aus heutiger Sicht nicht wie eine Utopie? «Heute ist es eine Vision, morgen eine gemein­­same Strategie», sagt Gimmel. «Die Berner Museen haben keine Alternative, die Welt steht nicht still.» Er begrüsst die Initiative nicht nur als Dachstiftungspräsident, sondern auch in seiner Funktion als Leiter der Digitalstrategie der Stadt Bern, mit Blick auf eine vernetzte «Smart City».