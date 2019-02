Taka Kagitomis Installation «Hunting Own Shadow».

Ein Flipperkasten? Ein Laufsteg? Gegenwartskunst jedenfalls, die auch einem der grossen Häuser auf dem Platz Bern gut anstehen würde und Publikum von weit her ins Berner Quartier Breitenrain lockte.

Vom Pop-up zur Institution

Gestartet ist das 9a vor zehn Jahren als Pop-up-Projekt. Heute ist das kleine Kunsthaus aus Berns Kulturszene nicht mehr wegzudenken und bietet jedes Jahr mindestens zehn Ausstellungen an. Im Jubiläumsjahr will man «noch näher zu den Leuten», so Alex Lehmann: Mit einem temporären Vorbau soll das kleine Kunsthaus bis an den Trottoirrand erweitert werden und beispielsweise Performances zum Geschehen im Innern ermöglichen.

Auch eine Beteiligung an den Aktivitäten des Off-Space-Netzwerks Kollektiv Bern sei in Zukunft denkbar, ergänzt Stefan Hofmann. Doch vor allem will sich das 9a treu bleiben als singulärer Kunstort, der sich selbst genügt. Vielleicht ist gerade das seine Stärke.