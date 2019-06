Viel Geld für einen traurigen Hund

Fragile Papierskulpturen

Mozzini legte der Jury einen riesigen Hund zu Füssen, der aus lauter farbverschmierten Lappen besteht. Sie stammen aus seinem Druckatelier an der Zürcher Hochschule für Künste, wo sie die Studenten zur Reinigung ihrer Hände verwendet hatten. Aus irgendeinem Grund hat er diese natürlichen und sehr zufälligen Schönheiten aufbewahrt, an denen die Zärtlichkeit und das Reinlichkeitsbedürfnis von Generationen von Kunststudenten ihre Spuren hinterlassen haben. Mit der Form des Hundes möchte der Künstler die Empathie des Besuchers ansprechen.

Augustin Rebetez lockt seine Besucher in eine dunkle, viereckige Koje, in der auf drei Wänden eine traumhafte, ebenso esoterische wie surrealistische Welt inszeniert wird, die einen mit ihren ganz eigenen Bildern und Zeichen sofort in ihren Bann zieht. Sophie Jung wiederum stellt ihre Utensilien und Requisiten aus, die sie für ihre Kassandra-Performance braucht. Neben zwei grossen Vogelfüssen sind das ein Vogelkopf und ein Stapel von schwarzen Plastikkisten, die auf der Wand einen Schatten wie von einem Hochhaus ergeben. Ausgebreitet auf einem Boden aus lauter schwarzen Papierseiten, entsteht eine mystisch aufgeladene Atmosphäre, die in sich so stimmig und dicht ist, wie das von kaum einer anderen Arbeit gesagt werden kann.

Zu guter Letzt seien noch die zwei fragilen, grossen Papierskulpturen erwähnt, die Simone Holliger in eine mit dunkelrotem Papier ausgekleidete Koje gestellt hat. Sie erinnern ein bisschen an Jean Dubuffet, aber auch an die Skulpturen von John Chamberlain oder Thomas Demand, nur sind sie durch ihre Bauart – zusammengeklebt aus weissen Papierstücken – unglaublich verletzlich. Dennoch behaupten sie sich in dieser vielfältigen Ausstellung als absolut herausragende Figuren.

Die Ausstellung in der Messe Basel, Halle 3, dauert bis zum 16. Juni.