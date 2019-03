Selfies aus fünf Jahrhunderten

«Ich bürste mir das Haar mit einer Metallbürste in der rechten Hand und kämme mir gleichzeitig das Haar mit einem Kamm in der linken Hand. Während ich dies mache, wiederhole ich ‹Art must be beautiful, artist must be beautiful› so lange, bis ich mich in meinem Gesicht verletzt und meinem Haar geschadet habe.» So lautet die Anleitung Marina Abramovics zu einer ihrer Performances, mit denen sie Mitte der 1970er-Jahre bekannt wurde.