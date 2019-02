Die Figuren dieser Werkgruppe sind mittlerweile selbst Ikonen – solche der Gegenwartskunst. Valérie Knoll, Direktorin der Kunsthalle Bern, präsentiert drei der Büsten, setzt aber ansonsten auf weniger bekannte Arbeiten der Grande Dame. Rund vierzig Projekte, die für den öffentlichen Raum gedacht waren, sind zu sehen. Warum überhaupt eine so etablierte Position in der Kunsthalle zeigen?

Es sei noch gar nicht so lange der Fall, dass man Genzken als etabliert begreife, so Knoll. Die Künstlerin, die in kein Schema passe, sei zeitweise auch fallen gelassen worden. Genzken passe auch insofern in die Kunsthalle, als ihr Werk trotz ihres hohen Alters ein sehr «junges» sei, das für zahlreiche Gegenwartskünstlerinnen und -künstler als Referenz gelte. Tatsächlich wirkt manche rotzfreche Geste auf den ersten Blick eher wie ein Bubenstreich als wie die subtile Intervention einer gestandenen Künstlerin. Genzken reagiert auf ihre Umgebung mit einer gehörigen Portion Pop und Poesie.

1988 entwarf sie ein «Tor für Amsterdam», das aus bereits verblühten Riesentulpen bestand. So sollten die Autofahrer realisieren, in Holland angekommen zu sein. Das Projekt wurde wie viele andere nicht umgesetzt. Die Tulpen – ein holländisches Klischee – waren der Jury wohl zu viel des Guten. Realisiert wurde hingegen das Projekt «Spiegel» (1992): Genzken stellte einem drögen Verwaltungsgebäude in Bielefeld einen grossformatigen Spiegel gegenüber, sodass es wirkt, als müsse die Architektur über ihre eigene Hässlichkeit nachdenken.

Fenster und Puppen

Ein wiederkehrendes Element in Genzkens Werk sind Fenster und Puppen. In der Kunsthalle gibt es eine zwölfteilige Installation von 2007 zu sehen. Erstmals stand diese in Münster vor der Liebfrauenkirche. Die lädierten Sonnenschirme und Klappstühle bevölkern teils beschädigte Puppen. Bei den Betrachtenden löste die Arbeit einiges aus: Mütter zeigten sich angeblich schockiert über die lädierten «Kinder». Manche warfen Geldmünzen nieder oder erkannten eine Anspielung auf die Kindsmissbräuche der Kirche. In der Kunsthalle bekommen die teils von der Witterung beeinträchtigten Arbeiten eine neue Bühne. Die Künstlerin selbst versteht die zwölf Figuren als Apostel. Was sie verkünden, bleibt offen.

Ausstellung: Bis zum 28.4., Kunsthalle Bern, www.kunsthalle-bern.ch