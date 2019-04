«Ohne Verfallsdatum»: Kunstmuseum Bern zeigt Migros-Sammlung

«Migros grün» von Pat Noser. Bild: Kunstsammlung Migros Aare

Die Ausstellung «Ohne Verfallsdatum», welche am 3. Mai startet, ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Kunstmuseum und Kulturprozent der Migros Aare, wie es am Dienstag an einer Medienkonferenz in Bern hiess. Der Grossverteiler hat seit Ende der 1960er-Jahre eine Sammlung mit Werken von zeitgenössischen Künstlern aus der Region Bern aufgebaut.