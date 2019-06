Nur nicht auf dem Teppich bleiben

So geht man beim Betreten der Ausstellung durch einen Teppich hindurch, der gleich einer Tapete auf die Wand aufgeklebt ist. Die Symbolik dieser Passage könnte offensichtlicher nicht sein: Der Betrachter schreitet in das Werk hinein, das sich hier in Form einer rund zwanzig Werke umfassenden Ausstellung ausbreitet. Einige Säle später, im zweitletzten Raum der Schau, wächst der gleiche Teppich um uns herum, bedeckt alle vier Wände, lullt uns förmlich ein mit seiner weichen, schalldämpfenden Textur.

Verletzlich, wie der Künstler da liegt

Derart eingestimmt richten wir unsere Augen auf das übergrosse Selbstporträt, das hier auf dem Wandteppich platziert ist. Der Künstler hat es nach einer Fotografie gemalt. Es zeigt ihn mit weissem Hemd und dunklem Jackett auf einem Bett liegend, mit einem Dreitagebart im Gesicht und geöffneten Augen, die zur Decke starren. Ein melancholisch-sinnierendes Selbstporträt. Verletzlich, wie der Künstler da liegt. Vielleicht, wir spekulieren, entstehen in solchen Momenten, erschöpft aus der Vertikalen in die Horizontale gekippt, Stingels neuen Ideen?

Rudolf Stingel: «Untitled (after Sam)», 2006. Foto: Ellen Page Wilson

Rudolf Stingel ist 1956 in Meran geboren und lebt und arbeitet sowohl in New York wie in seiner Geburtsstadt. In der Mitte der 80er-Jahre begann er seine Karriere als Maler und Konzeptkünstler, die in der Ausstellung in Riehen mit wichtigen Werken aus allen Schaffensperioden vorgestellt wird.

Von Anfang an geht es Stingel darum, die Grenzen dessen zu sprengen, was Malerei traditionellerweise bedeutet. So stellte er 1991 in seiner ersten Galerieausstellung in New York nichts als einen Teppich in leuchtendem Orange aus, mit dem er den ganzen Galerieboden belegte. Die Besucher waren eingeladen, darüber zu gehen und dabei ihre Spuren zu hinterlassen.

Stingels Kunst sucht die Interaktion mit dem Publikum.

Ein ebenso leuchtend orangefarbener Teppich hängt nun in der Ausstellung in der Fondation Beyeler als Tapete, die in einem Saal vom Boden zur Decke reicht. Die gewaltige Weberei ist voller Abdrücke von Händen und anderen Spuren, die bei der Installation entstanden sind und einem eine Ahnung von der Geschichte des guten Stückes geben. Hier haben sowohl die Handwerker als auch die Besucher Spuren hinterlassen, die nicht nur von der Kraft sprechen, die zur Installation des schweren Gewebes aufgewendet werden musste, sondern auch von der Lust der Menschen, sich oder wenigstens ihre Hände und Finger im orangefarbenen Flor zu verewigen.