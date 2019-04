Mal grundsätzlich: Kann man sich zum Schwarzen erklären? Spätestens beim Skandal um Rachel Dolezal 2015 zeigte sich: Darauf gibts heute keine simple Antwort. Die weiss geborene Frau hatte knapp ein Jahrzehnt überzeugend als Schwarze gelebt und es als Civil-Rights-Kämpferin bis zum Kaderposten in der National Associa­tion for the Advancement of Colored People gebracht. Inzwischen hat sie eingeräumt, biologisch als Weisse geboren zu sein, sie identifiziere sich aber als Schwarze. Dolezal verlor, als ihre Herkunft aufflog, alle Jobs. Nicht nur Schwarze verurteilten ihre ­Anmassung scharf. Zu Recht, zumal sie unehrlich gewesen war.

Trotzdem: Gerade in den USA wird die stete Selbsterfindung propagiert. Genderwechsel ist mittlerweile anerkannt; «Race»-Modifikation (auch ohne unlautere Motive) führt hingegen zu heftigen Debatten. Schon weil man sich das Aufwachsen unterm Rad der Diskriminierung, im Schatten einer blutigen Geschichte nicht einfach aneignen kann.

Keine Restriktionen

Umso empörender, dass sich ausgerechnet die Ungarische Staatsoper falsche Afroamerikaner bastelt – zählt ihr Intendant doch zu den nationaltrunkenen Orban-Freunden und steht voll hinter den rassistischen wie homophoben Tendenzen der Regierung. Zudem sind die liberale Verhandelbarkeit von Identität und das Bekenntnis zur Selbstbestimmtheit des Individuums so gar kein Anliegen der ungarischen Blut-und-Boden-Berserker. Die Unterschriftenaktion ist hohler Pragmatismus: Lüge. Sie haben eben keine Schwarzen im Ensemble.

Das wahre Problem ist: Ensembles sind zu wenig divers. Aber ist es wirklich hilfreich, wenn Komponisten und Dramatiker die Besetzung diktieren?

Der grosse schwarze Opernsänger Simon Estes – der 1978 als erster Schwarzer an den Bayreuther Festspielen auftrat und sich gegen die Benachteiligung von Schwarzen an der Oper wehrt – formulierte dazu bereits 2002: «Musik kennt keine Farbe. Das klingt vielleicht extrem, aber ich finde, es ist fast verfassungswidrig, dass ‹Porgy and Bess› nur von Schwarzen aufgeführt werden darf.» Ein klares Wort.

Fragwürdige Festlegung der Hautfarbe

Estes hatte 1977 am Zürcher Opernhaus in «Porgy and Bess» gesungen und dort im gleichen Jahr als schwarzer Fliegender Holländer Furore gemacht: Er förderte die Farbenblindheit an hiesigen Bühnen massgeblich. Und er hält mit Nachdruck fest: ­«‹People of Color› können ‹Porgy› grandios singen – Menschen ‹not-of-color› auch.» Die Besetzung solle nach Eignung erfolgen.