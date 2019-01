Ein Kunstwerk erregt die Gemüter in Israel und führte in den vergangenen Tagen sogar zu gewaltsamen Protesten. Zuerst wurde eine Brandbombe auf das Kunstmuseum in Haifa geworfen, dann versuchten Hunderte Demonstranten, die Ausstellung «Heilige Güter» zu stürmen. Drei Polizisten wurden durch Steinwürfe verletzt, ein Mann wurde festgenommen.