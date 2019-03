Klee und Konsorten

Flirt mit den Surrealisten

Viele der angeschnittenen Themen wurden in vorangehenden Ausstellungen im Zentrum Paul Klee vertieft. In dieser Schau geht es nun in die Breite statt in die Tiefe, was Vor- und Nachteile birgt. Klees Vielfalt wird offensichtlich, doch dafür fehlt ein Fokus, man wird mit Häppchen gefüttert.

Wo hängt eigentlich der im Titel angekündigte Picasso? Die Beziehung zum Jahrhundertgenie wird anhand weniger Werke abgehandelt. Der Einfluss, den der spanische Meister auf Klee hatte, wird dabei kaum nachvollziehbar. Eine spannende Gegenüberstellung gelingt mit den Werken von Hans Arp (1886–1966) im Kapitel «Biomorphe Formen».

Beide Künstler interessierten sich für die Natur. Klees «Leidende Frucht» (1932) tritt in Dialog mit Hans Arps Duo-Gemälde nach einer mit Sophie Taeuber gemeinsam ausgeführten Zeichnung von 1948/1949. «Paul Klee und die Surrealisten» hiess wiederum eine Schau, die 2016 ebenda die Beziehung von Klee zu Künstlern wie Max Ernst und René Magritte thematisierte.

Im Kapitel «Erster Surrealist» kommt das Thema erneut in stark verdichteter Form aufs Tapet. Die Surrealisten der ersten Stunde begeisterten sich für Klees eigenartige Maschinen, seine Liebe zu Masken und seine poetische Pflanzenwelt. «Die Surrealisten wollten Klee von Anfang an ins Boot holen, doch er verstand sich nicht als Teil der Bewegung», so Eggelhöfer.

Im Kapitel «Nationalsozialistische Bedrohung» wird Klees Unbehagen gegenüber den neuen Machthabern sichtbar. Mit zunehmend martialischen Figuren, aber auch mit einem entfesselten braunen «Lumpengespenst» (1933) reflektierte er den Zeitgeist. 1933 emigrierte er nach publizistischen Attacken und einer Hausdurchsuchung nach Bern.

Ausstellung: Bis 1.9., Zentrum Paul Klee, Bern.