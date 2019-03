Die in den Siebzigerjahren geborene Evelyne Germann hat ein Foto von sich, auf dem sie der Unbekannten auf verblüffende Art und Weise gleicht. Ein schöner Zufall. Denn Evelyne Germann ist die Nachlassverwalterin des Künstlers und hat aus eigenem Antrieb ein Museum aus dem Boden gestampft, das am kommenden Sonntag im Schloss Fraubrunnen eröffnet wird.

Das «Key Visual» des Museums steht bereits fest. Passend zum Ort Fraubrunnen hat Germann ein von einem Dorfbrunnen Wasser trinkendes Mädchen ausgewählt. In den Fünfzigerjahren malte Karl Schenk viele solche idyllische Szenen mit Kindern, die Schafe hüten, selbstvergessen Seifenblasen machen oder Indianer spielen.

Blick aufs Gesamtwerk

Evelyne Germann ist es aber ein Anliegen, das Gesamtwerk des Künstlers zu zeigen, nicht nur die gefälligen Sujets, die viele mit ihm verbinden. So gibt es in Fraubrunnen auch einen von Totenschädeln umgebenen lüsternen Faun, brachial miteinander kämpfende Pferde oder einen «Hexenflug» mit nackten, auf Besen reitenden Weibsbildern zu entdecken. Dass Schenk wie fast alle seine Zeitgenossen phasenweise stark von Ferdinand Hodler beeinflusst war, ist deutlich erkennbar.

Karl Schenks Frühwerk besteht mehrheitlich aus Bildhauerei. Der aus einfachen Verhältnissen stammende Maler hatte ursprünglich Arzt werden wollen und nahm Kurse in Anatomie, was ihm schliesslich als Künstler zugutekam. Karl Schenk gestaltete Glasfenster, Reliefs, Mosaike, Schnitzereien und Büsten von Bundesräten. Oder die Skulptur «Der Arbeiter» an der Fassade des Berner Rathauses.

Auch Evelyne Germann lernte Karl Schenk durch eine Skulptur kennen und lieben. Als Schülerin blickte sie auf die im Schulhof stehende, von Äsops Fabel inspirierte Bronzeskulptur «Fuchs und Rabe». Jahre später besuchte Germann eine Ausstellung, die Karl Schenks Tochter Kathryn Schenk organisiert hatte. Den 1973 im Alter von 68 Jahren verstorbenen Künstler konnte sie persönlich nie kennen lernen.