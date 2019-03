Was macht das Livezeichnen so anstrengend?

Ich bin stundenlang sehr aufmerksam. Oft zeichne ich, was eben nicht gesagt wird, die nicht so offensichtlichen Dinge. Oder ich beobachte die Eigenheiten des Referenten. Da muss ich auch aufpassen und im Moment vor dem Zeichnen abschätzen, wie weit ich gehen kann. Man kann nicht allen gleich viel zumuten.

Aber von einem Cartoonisten wird doch erwartet, dass er auch unangenehme Dinge aufzeigt?

Ich versuche schon, böse zu sein. Aber an der Tagung einer Behindertenorganisation kann ich schlecht Cartoons mit schlimmen Pointen zu Behinderungen machen. Gut, für die Berner Lehrerzeitung habe ich mal einen führenden Blindenhund gezeichnet, der vor seinem Meister einen Haufen setzt. Es gab dann im Stadtrat eine empörte Anfrage zu diesem Cartoon, da er doch Behinderte beleidige. Als Reaktion darauf haben sich Blinde gemeldet, dass der Cartoon sie nicht beleidige, sondern ein reales Problem aufzeige.

Können Sie sich immer so gut in andere versetzen?

Ich versuche immer, den Auftraggeber in einem persönlichen Gespräch kennen zu lernen. In der Privatwirtschaft zeichne ich dann aber oft aus der Perspektive der Angestellten, der Büezer. Die Vorgesetzten nehmen mich als Cartoonisten ohnehin nicht so ernst. Aber diejenigen, die nicht sagen können, was sie denken, die freuen sich, wenn ich es sage. Mit meinen Cartoons.

Waren Sie selber mal ein kleines Rädchen in einem grossen Getriebe?

Ich war lange Zeit Logistiker bei Sandoz. Eigentlich hatte ich Künstler werden wollen, doch die Eltern fanden, es müsse «etwas Rechtes» sein, so machte ich bei Wander das KV. Wander kam dann zu Sandoz – ein Glück für mich. Damals war die Firma sehr innovativ, Kreativität war grossgeschrieben. In meinem Bereich, der Planung, begann ich, interne Papiere mit Zeichnungen zu ergänzen. Der Chef sah das und wollte mehr davon. So kam ich zurück auf das, was ich schon als Kind am liebsten gemacht hatte.

Sie haben sich 1979 selbstständig gemacht. War es schwierig, seither als freischaffender Cartoonist zu überleben?

Zuerst musste ich ein paar Jahre untendurch. Aber nebst den Kunstschulen und anderen Weiterbildungen, die ich berufsbegleitend absolvierte, lernte ich auch das Handwerk des Radierens. Das gibt schmutzige Hände, ist also «etwas Rechtes». Ich eröffnete dann im Marzili eine Werkstatt für Radierungen. Ach, und von da gibt es noch eine schöne Geschichte...