Die Ausstellung kandidiere schon Anfang 2019 für «die seltsamste des Jahres», schreibt eine US-Kunstzeitschrift. Die Rede ist von «50 Times Obrist by Bonami», eine Schau im Engadiner Dorf S-chanf (bis 28. Februar). Sie besteht aus fünfzig imaginären Porträts des Schweizer «Superkurators» Hans Ulrich Obrist, gemalt von einem anderen berühmten Kurator, dem Italiener Francesco Bonami (63). Dieser hat viele künstlerische Grossveranstaltungen geprägt, darunter 2001 die Manifesta in Ljubljana, die Venedig-Biennale 2003 und die Whitney-Biennale in New York 2010. Obwohl er als Künstler ausgebildet ist, hat Bonami in den letzten 30 Jahren nie ausgestellt. Kommendes Wochenende wird er auch an den Engadin Art Talks in Zuoz auftreten.