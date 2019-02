In ihren neueren Bildern zeichnet Miriam Cahn oft eine Boxerhand, die auf ein Gesicht knallt. Für sie sei das eine Gestik, bei der sie noch nicht genau wisse, was sie bedeute. Manchmal boxe eine Frau, manchmal ein Mann, der auch noch ein erigiertes Glied habe. Vielleicht masturbiert er vor ihr? «Das gibt es tonnenweise in den tollen Ehen, die in unserer Gesellschaft geführt werden», sagt sie. «Das Bild zeigt das, was dargestellt ist. Aber dahinter sind noch ganz andere Geschichten, darum ist mir auch das Textbuch zu dieser Ausstellung so wichtig.»

Zwei Stunden pro Bild

Früher zeichnete Miriam Cahn ihre Bilder am Boden, Kreide­bilder in Schwarzweiss, die mit vollem Körpereinsatz entstanden. Dann bekam sie Rückenschmerzen. Also begann sie, mit Öl zu malen. «Sobald man etwas an der Wand hat, ist das ganz etwas anderes», sagt sie. Damit in den Ölbildern die gleiche Energie steckt wie in ihren Kreidearbeiten, malt sie in ihrem Atelier auch die ganz grossen Bilder in einem geradezu unheimlichen Tempo. Ein bis zwei Stunden pro Bild. In Bern ist das grösste Bild, das sie je gemacht hat, zu sehen, 5 mal 2,5 Meter.

Dann sprechen wir über Ewigkeit in der Kunst. Miriam Cahn ist das Thema zuwider. «Nach meinem Tod werden die Sachen, wenn ich Glück habe, weiterhin verkauft. Wenn nicht, habe ich halt Pech gehabt. Ich arbeite jedenfalls nicht für die Ewigkeit. Ich bin auch kein grosser, heldenhafter Männerkünstler. Wenn Maler wie Baselitz oder Lüpertz hinstehen und sagen, sie arbeiteten für die Ewigkeit, dann sage ich: Da lachen ja die Hühner.»

Miriam Cahn: «Ich als Mensch», Kunstmuseum, Bern, bis 16. Juni.