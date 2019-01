«In Saskatoon, dem Hauptort von Saskatchewan in Kanada, führte ich letztes Jahr auf Einladung des Direktors des neuen Museums Remai Modern einen Critical Workshop durch, der typisch ist für meine künstlerische Arbeit. Im Vordergrund stand das gegenseitige Lernen voneinander. Der Titel hiess: ‹What I can learn from you. What you can learn from me›.