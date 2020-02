Ein Haus voller Kunst geht auf Reisen

Dauerleihgaben an diverse Museen

Diese Kunstsammlung gehört vom Umfang her zu den grössten der Schweiz. Sie ist breit aufgestellt, reicht von Schweizer Kunst zum deutschen Expressionismus über den französischen Impressionismus bis zu Ostasiatika, ins alte Griechenland und nach Afrika. Seit der Neuausrichtung im Jahr 2016 hat die Stiftung rund ein Fünftel der Sammlung mit langjährigen Verträgen an Schweizer Museen ausgeliehen. Noch immer liegen aber in den Lagerräumen der Stiftung ungefähr 11'000 Arbeiten.

Ferdinand Hodler, Thunersee mit Stockhornkette, 1910. Aargauer Kunsthaus, Aarau / Depositum Sammlung Werner Coninx

Rund 120 Gemälde von Schweizer Künstlern gingen an das Kunsthaus Aarau und 1000 Papierarbeiten des deutschen Expressionismus an das Bündner Kunstmuseum. Mit 330 Papierarbeiten vorwiegend von Picasso wurde das Musée Jenisch in Vevey bedacht, während 50 Zeichnungen von Carl Burckhardt an das Museo Vincenzo Vela gingen. In Zürich erhielt das Kunsthaus 200 Zeichnungen von Ferdinand Hodler, das Museum Rietberg 95 Ostasiatika, und die Archäologische Sammlung der Universität 240 archäologische Artefakte. Schliesslich wurden an das Kunstmuseum Winterthur 275 Werke des Westschweizer Künstlers René Auberjonois und an das Kunsthaus Zug 50 Werke der Wiener Moderne, vor allem von Klimt und Schiele, ausgeliehen.

Die Leihgaben wurden in enger Zusammenarbeit mit den Museen ausgewählt, die von der Stiftung angefragt wurden und ihre Werke auch aussuchen konnten. Mit den Neuzugängen können sie ihre Sammlungen und Ausstellungen trefflich ergänzen.

Die Ausstellung in Aarau

Hermann Scherer, Im Atelier, 1925–1926. Aargauer Kunsthaus, Aarau / Depositum Sammlung Werner Coninx © Nachlass Hermann Scherer

Die Ausstellung im Aargauer Kunsthaus ist eine regelrechte Hommage an den Sammler Werner Coninx geworden. So zeigt die Sammlungskuratorin Simona Ciuccio nicht nur die Schweizer Malerei aus der Sammlung von Werner Coninx im Erdgeschoss des Kunsthauses, sondern erweitert die Schau auch mit zusätzlichen Leihgaben aus dieser Sammlung, die von anderen Schweizer Museen stammen. Mit den Gemälden von Otto Morach, Alice Bailly, Ferdinand Hodler oder François Emil Barraud, aber auch von Maurice Barraud, Gustave Louis Buchet und Max Gubler ergibt sich eine hochstehende Übersicht über Schweizer Kunst aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die mit Spitzenwerken auftrumpfen kann und immer wieder mit atemberaubenden Werkgruppen überrascht.

Bei auffallend vielen Gemälden handelt es sich um Porträts, hatte Coninx doch ein grosses Interesse an diesem Genre. Ergänzt werden diese Gemälde, die das Aargauer Kunsthaus als Dauerleihgabe von der Stiftung erhielt, unter anderem mit Werkgruppen, die an Museen in Chur, Vevey, Winterthur und Zürich ausgeliehen wurden. So sieht man Blätter aus dem deutschen Expressionismus, grafische Arbeiten von Pablo Picasso, eine schöne Werkgruppe von René Auberjonois und hinreissende Zeichnungen von Ferdinand Hodler, die auf das Schönste das Gemälde der sterbenden Valentine Godé erläutern, das im Aargauer Kunsthaus nun als Dauerleihgabe der Werner-Coninx-Stiftung Bleiberecht erhalten hat. Mit dieser Ausstellung feiert Aarau also nicht nur seinen eigenen Sammlungszuwachs, sondern vermittelt eine hervorragenden Überblick über die Sammlungstätigkeit von Werner Coninx.