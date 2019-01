Vor ihm fürchten sich die Nachtsüchtigen, die stundenlang anstehen in der Hoffnung, an ihm vorbeizukommen in das Berghain. Denn Sven Marquardt entscheidet als Türsteher darüber, wer jenen mythenumrankten Berliner Techno-Club betreten darf. Und wer eben nicht. Tricks und Codes, wie man sich reinschmuggeln kann, gibt es nicht.