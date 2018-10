Der Menschenkenner   

Das Tiber-Ufer mit den Segelschiffen, mit der Treppe, die vom Ufer zu einer Bogenhalle hinaufführt, und dem romanischen Kirchturm ist mit wenigen Sepiastrichen souverän aufs Papier geworfen. Mit deutlich dunklerer Tinte sind die kleinen Genreszenen im Vordergrund geschildert. In einem sargartigen Ruderboot drängen sich vier Personen ängstlich aneinander. Rechts lässt sich ein herrisch im Boot sitzender Mönch von zwei Kindern über den Fluss rudern.

Eine räumlich und atmosphärisch lebendige Ortsdarstellung trifft hier also auf eine psychologisch prägnante Menschenschilderung, die zum Nachdenken zwingt, aber auch zum Lachen einlädt. Wer konnte um 1550 zwei so verschiedene Methoden der Weltbetrachtung, bis dahin in der Malerei strikt auf verschiedene Gattungen verteilt, so überzeugend mit Leben füllen? Wie konnte ausgerechnet ein Flame die glaubwürdigste Ansicht des Hafens von Rom liefern? Die Antwort ist auf dem Blatt links unten verzeichnet. Sie heisst «Bruegel»!

Kosmische Deutungsfülle

Wir sind, obwohl die Zeichnung zu den Frühwerken gehört, mitten im Kosmos jenes Malers angekommen, der das Genre der Landschaftsmalerei zu einem Medium von kosmischer Deutungsfülle erweitert hat und das Treiben der Menschen mit einer psychologischen Schärfe und einer Empathie geschildert hat wie kaum je ein anderer.

Der kurze Blick in die Biografie von Pieter Bruegel d. Ä. (1525/30–1569) verrät höchst erstaunliche Dinge über das Werk des Malers und Zeichners, der bis ins 20. Jahrhundert hinein von der Kunstgeschichte übersehen wurde. Heute gilt er jedoch als der bedeutendste Bildschöpfer seiner Epoche im Norden und als einer der grossen Erzähler der Menschheitsgeschichte.

Es war gerade mal ein knappes Jahrzehnt, das Bruegel zur Verfügung stand, um – von Vorbildern wie Hieronymus Bosch oder dem Landschaftspoeten Joachim Patinir ausgehend – all die markanten Bildtypen zu erfinden, die ihm in der Kunstgeschichte einen einsamen Sonderrang eingebracht haben. Davor hatte er ausschliesslich als Zeichner und Entwerfer von Radierungsvorlagen gearbeitet. Doch auch im kleinen Format konnte Bruegel all die Themen anpeilen, die ihn später beschäftigten. Auf seiner zweijährigen Europareise – sie führte von Antwerpen bis an die Stiefelspitze Italiens – hat Bruegel viele Orte in Skizzen festgehalten.

Später dann, in Antwerpen, hat Bruegel die auf der Reise eingesammelten Landschaftselemente (die Berge, die weiten, tiefen Täler, die Weinberge, die jäh klaffenden Schluchten und die Saumpfade, die waghalsig an Steilwänden entlangführen) zu natürlich wirkenden neuen Geologien zusammengesetzt, zu Landschaften, die Unvereinbares zu etwas bildhaft Stimmigem zusammenzwingen und einen atmosphärischen Tiefenraum aufreissen, der bis in die hintersten Winkel mit Leben gefüllt werden kann. Von den Zeitgenossen jedenfalls sind diese Landschaftscollagen als der reinste Ausdruck von Natur gefeiert worden.

Geniales Staffelungssystem

Um Tiefe zu erzeugen und dem wandernden Blick auf möglichst vielen Ebenen etwas mitzugeben, hat Bruegel ein geniales räumliches Staffelungssystem entwickelt. Von einer Art Terrasse aus, die sich im Vordergrund meist diagonal durch das Bild zieht – auf ihr agieren die Hauptfiguren –, fällt der Blick auf mehrere deutlich darunterliegende Ebenen, auf denen im kleineren Massstab ganz andere Dinge passieren. Oft fliesst auf der untersten Ebene ein Strom, dessen Verlauf sich bis in weite Fernen verfolgen lässt.

Vom Herbst zum Winter

In der «Heimkehr der Herde», dem Herbstbild aus der unerschöpflich schönen Jahreszeitenserie, treiben auf der vordersten Terrasse Bauern eine Herde Kühe auf das Dorf zu, das links hinter kahlen Bäumen zu sehen ist. Auf der nächsttieferen Ebene zieht ein Mann das Seil seiner ausgelegten Falle stramm, und ganz unten am Fluss im Weinberg haben sich Winzer zur Traubenlese zwischen den in Reihen gesetzten Rebstöcken verteilt.

Oben über dem Horizont aber vollzieht sich der Wechsel zwischen Herbst und Winter in meteorologisch dramatischer Verkürzung: Am blauen Himmel ziehen schwarze Wolken auf, die ankündigen, was die kommenden Monate bringen werden und was Bruegel in seinen folgenden Bildern zeigen wird.

Im Winterbild stapfen Jäger, die nichts erbeutet haben, mit ihrer Hundemeute unter bleiernem Himmel durch den Tiefschnee auf die Hangkante zu, die einen weiten Ausblick eröffnet. Direkt im Blickfeld der Jäger liegen die zugefrorenen Teiche, auf deren blank gefegten Flächen die Dorfbewohner den Vergnügungen des Winters nachgehen. Das Wanken, Tanzen und Straucheln in Miniaturgrösse unten auf dem Eis wirkt wie eine heitere Antwort auf die Gruppe der sich hin schleppenden Jäger und Hunde oben am Hang.

Die Hölle auf Erden

Pieter Bruegel, der wahrscheinlich mit 45 Jahren starb, hat als Menschenkenner und -beobachter nicht nur der Landschaftsmalerei völlig neue Inhalte vermittelt, er hat auch die gängigen Genres seiner Zeit mit elementarer Menschlichkeit auf-geladen und zu Sinnbildern des irdischen Daseins verdichtet, die unsere Psyche bis in die schmutzigsten Winkel ausleuchten.

Der Lebensroman, den er zu erzählen hatte, beginnt mit den «Kinderspielen» und «Sprichwörtern», den Wimmelbildern, in denen die Höhen und Niederungen des menschlichen Denkens und Trachtens mit Gründlichkeit und feinen ironischen Spitzen dargestellt sind. Es folgten die apokalyptischen Visionen im Stile von Hieronymus Bosch. Aus ihnen ist jede Hoffnung auf ein göttliches Einlenken oder ein gütliches Ende gewichen. Das Paradies ist als Alternative aus der Bildwelt verschwunden, die Hölle aber hat die Erde in Besitz genommen und hat dort ganz neue Dimensionen des Schreckens entwickelt.

Im «Triumph des Todes» werden tausend grausige Todesarten gleichzeitig zelebriert. Die letzten Lebenden flüchten vor den Heerscharen der Knochenmänner panisch in einen offen stehenden Verschlag mit aufgemaltem Kreuz, einen gigantischen Sarg. Die weite Landschaft aber ist zu einem einzigen Galgenberg mutiert, auf dem Skelette routinemässig ausführen, was Menschen an Grausamkeiten für ihresgleichen erfunden haben.

Aber auch wie Menschen ihr von so vielen Seiten bedrohtes Leben mit einfachsten Mitteln zu feiern verstehen, hat kein Maler einprägsamer und bewegender geschildert als Bruegel in seiner «Bauernhochzeit» und seinem «Bauerntanz». Diese beiden grossformatigen Gemälde lassen den Betrachter ansteckend direkt an einem mit Humor und Liebe geschilderten Augenblick teilnehmen. Bei den Bauern, die sich ungeniert ihres Leibs erfreuen, hat Bruegel also in elementar derber Form das Leben gefunden, das er anderswo – etwa bei den sinnlos werkelnden Menschen auf den Etagen des monströsen «Turmbaus zu Babel» – durch vielerlei Zwänge und Irrtümer verstellt sah.

Aber auch auf dem Land kann der Irrsinn gedeihen. Die Imker in der letzten Zeichnung Bruegels haben sich mit Schutzkörben auf dem Kopf, die gespenstisch aussehen, gegen Bienen geschützt, doch nirgendwo ist eine Biene zu sehen.

Absurde Details in Filmen

In Wien sind drei Viertel des malerischen und die Hälfte des zeichnerischen und grafischen Werks von Bruegel zu sehen. Mehr kann eine Ausstellung nicht bieten.

Aber auch allein schon der im ersten Saal laufenden Filme wegen müsste jeder nach Wien reisen. Die Kamera schweift in aller Ruhe über die Gemälde und holt die vielen Tausend Figuren, die sich absurder Dinge befleissigen, im Bildzusammenhang aber kaum zu entdecken sind, so direkt vor die Augen, dass man sich nur mit Mühe aus dieser Welt befreien kann.

Bis 13. Januar. Katalog ca. 75 Fr. Tickets über https://shop.khm.at/tickets/bruegel (Tages-Anzeiger)