Es gibt Künstlerinnen, denen ein Ruf vorauseilt. Miriam Cahns Ruf wurde laut, als sie 1982 an die Documenta, die bedeutendste Ausstellungsreihe für zeitgenössische Kunst, nach Kassel eingeladen wurde und ihre Werke noch vor der Eröffnung wieder abhängte. Der Kurator hatte in ihre Hängung eingegriffen, was für die junge Basler Künstlerin gar nicht ging – und noch heute nicht geht.