50'000 Franken für die junge Kunst

Sie ist Master of Arts in Fine Arts und hat den Bachelor of Arts in Bildender Kunst im Rucksack. 2018 weilte Moser als Artist in Residence der Stadt Thun in Genua. Werke von ihr waren in Bern zu sehen, in Basel, Biel, Thun, Vaduz, Antwerpen, Florida und anderswo. Aktuell bereitet die Künstlerin ihre Arbeiten für die «Jeune Creation 69» in Paris vor.

Im Kunstmuseum Thun erhält Karen Amanda Moser, die hauptsächlich in Bern arbeitet, nach 2015 und 2017 heute Abend zum dritten Mal ein Aeschlimann-Corti-Stipendium. Das AC-Kunststipendium ist das grösste private für bildende Künstlerinnen und Künstler. Das Haupt­stipendium umfasst dieses Mal 20'000 Franken, die drei Förderstipendien je 10'000 Franken. Diese erhalten Nina Rieben (27), Sabrina ­Röthlisberger (31) und Lorenzo Salafia (36).

Die Preisverleihung und die Vernissage zur Ausstellung findet heute im Kunstmuseum in Thun statt (ab 18.30 Uhr). Zu sehen sind Werke aller Künstlerinnen und Künstler, die sich für ein Stipendium beworben haben.