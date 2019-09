Wie er dirigiert!

Deshalb nur wenige Beispiele. Wie die fabelhafte Maria Shabashova am Hammerklavier vor Figaros höhnischer Militär-Arie den zackigen Marschrhythmus schon vorwegnimmt. Wie Cherubino (Paula Murrihy) aufgeregt und erotisch überreizt in sein «Non so più» hineinrennt.

Wie der allertraurigste Moment des ganzen Abends der kleinen und schon so intriganten Barbarina (Fanie Antonelou) gehört, ihrer Klage über – eine verlorene Nadel! Wie bei Figaro (Alex Esposito) die Revolution ganz persönlich auszubrechen, aufzuplatzen droht. Und wie das Orchester all das, was nicht ausgesprochen werden kann, uns instrumental mitteilt.

Currentzis arbeitet meist nicht mit Sängerstars, sondern mit jüngeren, engagierten Künstlern, die sein Konzept mittragen – neben den schon Genannten in Luzern Andrei Bondarenko (Graf), Ekaterina Scherbachenko (Gräfin) und Olga Kulchynska (Susanna).

Und das Konzept ging auf. Currentzis’ «Figaro» zeigte eine Welt, in der jeder jedem misstraut, in der es so nicht weitergehen kann. Und der man den versöhnlichen Schluss nicht abnehmen würde, wenn es nicht Mozart wäre, der ihn komponiert hat.