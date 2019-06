Wenn Blasmusik im Stundenplan steht

Ein Kollege verdreht da allerdings die Augen: Es reicht jetzt. So wie nicht alle gern rechnen in einer Klasse, mögen auch nicht alle die Musik. Zu mühsam, das Üben. Keine Lust auf Blaskapelle.

«Ein offener Raum»



Aber das macht nichts. «Das Ziel ist nicht, möglichst viele Kinder in den Instrumentalunterricht zu lotsen», sagt Martin Sonderegger von Musikschule Konservatorium Zürich, der diese Bläserklasse leitet; «wir wollen ihnen eine Erfahrung ermöglichen, die sie sonst vielleicht nicht machen könnten».

Beat Zgraggen, der als Klassenlehrer dieser Schüler selber in der Bariton-Gruppe mitspielt, schätzt genau dies: «Es ist so vieles definiert in den Lehrplänen, hier ist einfach ein offener Raum.» Einer, in dem es nicht um Lernziele geht wie sonst in der Schule. Auch nicht ums Gewinnen wie beim Fussball auf dem Pausenplatz. Sondern darum, zu erleben, was man miteinander zustande bringt.

Ist das Blättchen richtig eingespannt? Foto: Andrea Zahler

Wie wichtig das ist, weiss man nicht nur im Schulhaus Altweg. Bläser- und Streicherklassen gibt es in weit über tausend Schulen in ganz Europa. Auch in der Schweiz ist das Projekt zwar nicht flächendeckend, aber doch in zahlreichen Städten und Gemeinden angekommen. In Zürich wurde 2008 im Schulkreis Glattal die erste Bläserklasse gegründet, mit positivem Echo von allen Seiten. Mittlerweile gibt es 66 Bläserklassen und 33 Streicherklassen in der Stadt; 38 der 89 Primarschulen machen mit.

Das kostet, denn das Angebot soll gratis sein für die Schülerinnen und Schüler. Die Instrumente werden ihnen zur Verfügung gestellt, und neben dem Hauptleiter kommen regelmässig weitere Lehrerinnen und Lehrer für die Registerproben zum Einsatz. Aber niemand spricht vom Sparen, das Projekt ist politisch gut verankert. 2013 wurde es in die hiesige Volksschulverordnung aufgenommen.