Tschaikowsky, die volle Dröhnung

«Bitte Ruhe!» steht auf den Schildern vor dem Eingang in den Saal der Tonhalle Maag. Sie gilt dem Publikum, das sich das Husten verklemmen soll während der Liveaufnahme. Sie gilt dagegen naturgemäss und in diesem Fall sehr ausdrücklich nicht fürs Tonhalle-Orchester, das einen Höllenlärm veranstaltet in Tschaikowskys «Francesca da Rimini» – passend zu einem Stück, das sich an einer Episode aus Dantes «Inferno» orientiert.