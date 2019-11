Vergesst Verdi: Jetzt kommt Kanye West

Nun hat also auch Kanye West eine Oper geschrieben: «Nebuchadnezzar» wurde in Los Angeles uraufgeführt, opulent muss es gewesen sein, mit Chor, Bühnenspektakel und allem, was sonst so dazugehört.

Dass ein rechter Teil der Musik aus aufgeplusterten Songs von Kanye Wests Album «Life of Pablo» bestand, dürfte niemanden gestört haben – schon Händel hat sich ja jeweils bei seinen eigenen Werken bedient. Auch das biblische Libretto ist naheliegend für einen, der sich neuerdings als Gottgesandter versteht. Und der Nebukadnezar-Stoff hat sich ja schliesslich schon einmal bewährt in der Operngeschichte: in Verdis «Nabucco».