Streichtrio und Yogamatten

Familiäre Atmosphäre

Die Atmosphäre ist entspannt, das Team und die Musikerinnen und Musiker heissen Neuankömmlinge persönlich im «grossen Wohnzimmer» willkommen. Das Team, das sind der Cappella-Leiter Christoph Hoigné, die Ideenschmiedin Sonja Koller, die «Bodyworkerin» Sophie Kinkel und das Trio 4, das sich aus Fióna-Aileen Kraege (Violine), Nada Anderwert (Viola) und Gabriel Wernly (Cello) zusammensetzt.

Die Idee des Abends: Musikgenuss ohne den Druck althergebrachter Konventionen, Klassik ganz ohne den ungeschriebenen, aber immer mitschwingenden Verhaltenskodex. Man soll eintauchen in die Musik, ohne vom Alltag oder von Erwartungshaltungen abgelenkt zu werden.

Versuchen wir es also mit Streichtrio auf der Yogamatte. Bevor die Musik erklingt, kommt Sophie Kinkels Rolle als «Bodyworkerin» zum Zug. Sie lädt dazu ein, sich mit Entspannungs- und Atemübungen auf die Musik einzustellen. Unter ihren Anweisungen spannt man sämtliche Muskelpartien an und löst sie wieder, massiert Gesicht und Ohren, schüttelt sich am ganzen Körper. Anfängliche Vorbehalte lösen sich rasch auf, auch die Zurückhaltenden in den hinteren Stuhlreihen steigen nach und nach in die Übungen mit ein.

Ein Hörerlebnis

Da liegt man dann also, nah bei sich und der eigenen Atmung, als aus dieser Ruhe hinaus das Trio 4 zu Bachs Goldberg-Variationen in der Bearbeitung für Streichtrio anhebt. Und was da kommt, hat die Bezeichnung eines Hörerlebnisses richtiggehend verdient. Es fühlt sich an, als hätte man eine lange getragene, dichte Maske abgelegt; die Musik gelangt total ungefiltert und unmittelbar an das Innerste. Ohne bewusst bereit für die Musik gewesen zu sein, nimmt man die Klänge auf, taucht ein, lässt sich von ihnen wegtragen und wieder zurückholen.