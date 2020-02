Nello Santi lebte die Musik

Man müsste von all den Instrumenten erzählen, die der Sohn eines Kolonialwarenhändlers und einer Primarlehrerin spielen wollte und bald auch spielen konnte: Klavier und Geige, Bratsche und Trompete und Kontrabass. Als er dann seinen ersten Job hatte, als Souffleur im Opernhaus von Padua, sprang er zuweilen ein, wenn ein Musiker ausfiel. Und man darf vermuten, dass ihm das mehr gebracht hat als das Studium, das er natürlich ebenfalls absolviert hat: weil Nello Santi nun mal einer war, der ohne Theaterluft nicht atmen konnte.

Die Tradition wirkte nie museal bei ihm. Sie blieb saftig, emotional, ungebremst italienisch.

Man hat es nicht nur, aber vor allem am Zürcher Opernhaus während Jahrzehnten mitverfolgen können: Wie Santi die Musik nicht machte, sondern lebte. Wie er die Werke dirigierte, als könnten sie gar nicht anders klingen. Wie er die viel beschworene Italianità verkörperte, ohne sie zu zelebrieren. Man mochte seine Interpretationsweise traditionell nennen; es war nie sein Ziel, einen eigenen Ansatz zu finden, auch die Bewegung der historisch informierten Aufführungspraxis ist an ihm vorbeigegangen. Aber die Tradition wirkte kein bisschen museal bei ihm; sie blieb saftig, emotional, ungebremst italienisch. Durch und durch echt.

Seinen ersten Zürcher Auftritt hatte Nello Santi am 3. September 1958, mit gerade mal 27 Jahren. Verdis «La forza del destino» stand auf dem Programm, damals noch in deutscher Sprache. Das war der Anfang einer Karriere, die jeden Intendantenwechsel überstand: 94 Premieren hat Santi in Zürich dirigiert, weit über tausend Mal stand er hier im Orchestergraben – bis 1969 als Musikdirektor, danach als häufiger Gast.

Selbst als Andreas Homoki bei seinem Amtsantritt 2012 alle vorherigen Dirigenten ersetzte, blieb Santi im Haus: Nicht mehr für Neuproduktionen zwar, aber für gut besuchte und heftig umjubelte Wiederaufnahmen. Die letzte, Donizettis «Lucia di Lammermoor» hat er im Frühling 2019 dirigiert, vor ausverkauftem Haus. Man darf wohl sagen, dass das Zürcher Publikum keinen so geliebt hat wie ihn. Und auch die öffentliche Anerkennung hat ihm nicht gefehlt: 2013 erhielt Santi den Kunstpreis der Stadt Zürich: eine mehr als verdiente Würdigung.

Pavarottis Verbündeter



Aber auch anderswo hatte er schon früh Erfolg. 1962 reiste ein Agent der Metropolitan Opera nach Zürich, weil er eine Sängerin hören wollte – und engagierte stattdessen Santi, der ab dann regelmässig in New York dirigierte. Furore machte er dort unter anderem mit einem jungen Tenor, der damals noch rank und schlank war und in Santi einen flexiblen Verbündeten fand: Luciano Pavarotti.